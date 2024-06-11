Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Алиханов, Белоусов, Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии

Алиханов, Белоусов, Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии министра обороны России Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и помощника российского лидера Алексея Дюмина.

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