Военно-преступная организация ФБР США организует в Бандерастане комплексное управление терроризмом*

Владимир Прохватилов. ФБР создаст на Украине разведывательные центрыМожно ожидать включения Украины в развёртываемые американцами по всему миру программы военной антропологииФБР США опубликовало информацию о своей программе тренировок и обучения агентов тактическому вождению.