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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

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Корпоративные облигации завершили неделю снижением

Облигации «Полюс», «Борец Капитал» и «АФК Система» завершили неделю с незначительным ростом котировок.

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