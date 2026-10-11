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«Зеленский зашёл слишком далеко»: Маск поддержал призыв Трампа сменить лидера Украины

«Зеленский зашёл слишком далеко»: Маск поддержал призыв Трампа сменить лидера Украины

Американский миллиардер Илон Маск поддержал главу Белого дома Дональда Трампа, который предложил Киеву сменить Зеленского ради заключения мирного соглашения.

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