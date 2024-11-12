Прокурор МУС отказался уйти в отставку на время расследования против него

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, в отношении которого проводится расследование в связи с предполагаемым неправомерным поведением, заявил, что не уйдет в отставку на время следственных действий.
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