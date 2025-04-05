Театр абсурда
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Театр абсурда

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Про грамотных колонизаторов и некомпетентных оккупантов

Про грамотных колонизаторов и некомпетентных оккупантов

Всё-таки русские - никудышные, никуда не годные оккупанты. Неумелые, лишенные того самого оккупационного таланта, который приводит оккупированных в неистовство, вызывая у них сервильность, преклонение, угодливость и желание продлить оккупацию навечно.

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