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«Она заранее приготовила траурный платок»: как актер Александр Милокостый пережил покушение жены и почему остался один

«Она заранее приготовила траурный платок»: как актер Александр Милокостый пережил покушение жены и почему остался один

В истории советского кинематографа сложно найти биографию более парадоксальную и драматичную, чем жизнь Александра Милокостого.

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