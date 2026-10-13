RJ Mitte played one of the more earnest and kindhearted characters in Breaking Bad. Here are the actor's five greatest moments from the gritty crime drama.
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