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Огнеборцы локализовали крупный пожар в уральском селе Шайдуриха

Огнеборцы локализовали крупный пожар в уральском селе Шайдуриха

Сильнейший пожар разгорелся минувшей ночью в селе Шайдуриха в Невьянском городском округе. Сегодня утром возгорание удалось локализовать на площади 4100 квадратных метров.

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