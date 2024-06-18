Удары по территории России можно считать допустимыми. Такое мнение выразил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Канцлер Австрии Нехаммер назвал допустимыми удары по России
Комментарии
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Daddy Bo
Ну почему эти ребята - все поголовно - явно считают себя живущими в киношке, которую можно остановить в любой момент или в компьютерной игре, где у них с полдюжины жизней на случай проигрыша и кнопка "Reset"под рукой??? Они же на самом деле не верят ни в бога ни в чёрта, ни в жизнь вечную - какого же лешего так не берегут ту жизнь,, которая у них есть реально сейчас и здесь.
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19 час.
Надежда
Скорее, ЗАПОР!))😉
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19 час.
Надежда
Профессионального и умного канцлера Карин Кнайсль затравили лишь за то, что она пригласила на свою свадьбу президента России и поставили тупого русофоба-нациста!(😡
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19 час.
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