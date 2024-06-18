Канцлер Австрии Нехаммер назвал допустимыми удары по России

Daddy Bo

Ну почему эти ребята - все поголовно - явно считают себя живущими в киношке, которую можно остановить в любой момент или в компьютерной игре, где у них с полдюжины жизней на случай проигрыша и кнопка "Reset"под рукой??? Они же на самом деле не верят ни в бога ни в чёрта, ни в жизнь вечную - какого же лешего так не берегут ту жизнь,, которая у них есть реально сейчас и здесь.