Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Канцлер Австрии Нехаммер назвал допустимыми удары по России

Канцлер Австрии Нехаммер назвал допустимыми удары по России

Удары по территории России можно считать допустимыми. Такое мнение выразил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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Комментарии
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Daddy Bo
Ну почему эти ребята - все поголовно - явно считают себя живущими в киношке, которую можно остановить в любой момент или в компьютерной игре, где у них с полдюжины жизней на случай проигрыша и кнопка &quot;Reset&quot;под рукой??? Они же на самом деле не верят ни в бога ни в чёрта, ни в жизнь вечную - какого же лешего так не берегут ту жизнь,, которая у них есть реально сейчас и здесь.
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19 час.
Надежда
Скорее, ЗАПОР!))😉
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19 час.
Надежда
Профессионального и умного канцлера Карин Кнайсль затравили лишь за то, что она пригласила на свою свадьбу президента России и поставили тупого русофоба-нациста!(😡
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19 час.

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