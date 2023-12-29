Некоторые московские учреждения культуры в праздничные дни изменят график работы

В новогодние каникулы часть культурных учреждений Москвы перейдет на особенный график работы. Жмтелей и гостей мегаполиса ждет множество праздничный событий, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
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