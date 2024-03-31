❗️Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию Уточняется, что с 1 апреля по 15 июля в Вооруженные силы планируется призвать 150 тысяч человек.
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❗️Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию Уточняется, что с 1 апреля по 15 июля в Вооруженные силы планируется призвать 150 тысяч человек.