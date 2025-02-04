ТАСС/URA.RU/Руслан Яроцкий Словакия намерена заблокировать принятие 16-го пакета санкций Европы в отношении российской стороны, в случае если киевский режим не возобновит поставки газа из России через Незалежную.
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