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Евродепутат рассказал о блокировке антироссийских санкций

Евродепутат рассказал о блокировке антироссийских санкций

ТАСС/URA.RU/Руслан Яроцкий Словакия намерена заблокировать принятие 16-го пакета санкций Европы в отношении российской стороны, в случае если киевский режим не возобновит поставки газа из России через Незалежную.

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