Попова о «БКД»: В этом году дороги ремонтируют лучше, чем в прошлом

Председатель комитета городского хозяйства Марина Попова во время планерки в администрации Читы заявила, что в 2023 году дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют лучше, чем в прошлом году, передает корреспондент ZAB.
Председатель комитета городского хозяйства Марина Попова во время планерки в администрации Читы заявила, что в 2023 году дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют лучше, чем в прошлом году, передает корреспондент ZAB.
Свежие комментарии