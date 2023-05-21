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Попова о «БКД»: В этом году дороги ремонтируют лучше, чем в прошлом

Попова о «БКД»: В этом году дороги ремонтируют лучше, чем в прошлом

Председатель комитета городского хозяйства Марина Попова во время планерки в администрации Читы заявила, что в 2023 году дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют лучше, чем в прошлом году, передает корреспондент ZAB.

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