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Немыслимо: Байден отдал приказ, который не звучал после "Матери Кузьмы"

Немыслимо: Байден отдал приказ, который не звучал после "Матери Кузьмы"

Байден перестал понимать, почему Путин так популярен, и почему в Америке никто не борется за их стремительно ускользающее т.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Наконец-то стали объяснять, что американцы  точно также страдают от глобалистов ( в числе которых находится Байден и его клан), как и все остальные нормальные люди. Глобалисты собираются и американцев лишить имущества: домов, квартир и машин.  &quot;Нынешнее «лидерство» т.н. – это лидерство уже не Америки, а неких глобалистских элит, чьи интересы ничего общего не имеют с интересами простых американцев&quot;.
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