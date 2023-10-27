Немыслимо: Байден отдал приказ, который не звучал после "Матери Кузьмы"

Natalija Osminina

Наконец-то стали объяснять, что американцы точно также страдают от глобалистов ( в числе которых находится Байден и его клан), как и все остальные нормальные люди. Глобалисты собираются и американцев лишить имущества: домов, квартир и машин. "Нынешнее «лидерство» т.н. – это лидерство уже не Америки, а неких глобалистских элит, чьи интересы ничего общего не имеют с интересами простых американцев".