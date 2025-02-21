Гудков* вербовал Трампа в 1987 году: дело требует разъяснений

АндрейБорков

Вспоминаем фильм "Неуловимые мстители", вспоминаем, что юным мстителям в конце фильма говорил командарм М. Буденый? А говорил он примерно так - НЕ СОВРАТЬ И СТОРИИ НЕ РАССКАЗАТЬ... По этому, чему удивляться, мусье Гудков служил в 1-м ГУ КГБ СССР, то есть во внешней разведке. Вербовал он мусье Трампа или не вербовал, хрен знает, эти данные в ближайшие лет 100 ни кто не рассекретит. По этому можно болтать все, что хочешь, язык он без костей. А то, что Гудков в КГБ и ФСБ служил, это есть факт.