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Царьград

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Гудков* вербовал Трампа в 1987 году: дело требует разъяснений

Гудков* вербовал Трампа в 1987 году: дело требует разъяснений

В сеть проникли интригующие данные о якобы вербовке нынешнего президента США Советским Союзом.В мире политики иногда случаются настоящие курьёзы, и недавно в сети появилась весьма интересная информация.

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Комментарии
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АндрейБорков
Вспоминаем фильм &quot;Неуловимые мстители&quot;, вспоминаем, что юным мстителям в конце фильма говорил командарм М. Буденый? А говорил он примерно так - НЕ СОВРАТЬ И СТОРИИ НЕ РАССКАЗАТЬ... По этому, чему удивляться, мусье Гудков служил в 1-м ГУ КГБ СССР, то есть во внешней разведке. Вербовал он мусье Трампа или не вербовал, хрен знает, эти данные в ближайшие лет 100 ни кто не рассекретит. По этому можно болтать все, что хочешь, язык он без костей. А то, что Гудков в КГБ и ФСБ служил, это есть факт.
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