Спички - не игрушка

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  • Нина Белякова
    Дети есть дети и вполне такое могло быть, если эта сволочь превратила это в игру. Рожа-то у нее точно кирпича просит!Интересный факт и...
  • карюкалов вячеслав
    Нормально так.Поддержавшие санк...
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    это всё пока предположения. Реальность может быть и хуже и лучше. Путин не похож на легкомысленного человека,чтобы пр...Хитрость или воен...

Интересный факт из жизни майданной печенюшницы Виктории Нуланд ...

Интересный факт из жизни майданной печенюшницы Виктории Нуланд ...

Как утверждают психологи, причину проблемы с головой нужно искать ещё в детстве. Русофобия тому не исключение!Не так давно Виктория Нуланд удивила новостью о том, что она работала вожатой в СССР в украинском детском лагере "Молодая гвардия".

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