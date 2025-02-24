Регионы-шефы Новой России возрождают разрушенное украинским режимом: больницы, школы, здоровье людей Шеф-регион Челябинск возродил больницу в Ясиноватой (ДНР) после прямого попадания украинской ракеты, пишет Телеграм-канал Первый республиканский канал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии