Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Регионы-шефы Новой России возрождают разрушенное украинским режимом: больницы, школы, здоровье людей

Регионы-шефы Новой России возрождают разрушенное украинским режимом: больницы, школы, здоровье людей

Регионы-шефы Новой России возрождают разрушенное украинским режимом: больницы, школы, здоровье людей Шеф-регион Челябинск возродил больницу в Ясиноватой (ДНР) после прямого попадания украинской ракеты, пишет Телеграм-канал Первый республиканский канал.

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