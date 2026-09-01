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МОСИНФОРМ

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Выставка домашних животных «ЗооПалитра» состоится в Москве 5 сентября

Выставка домашних животных «ЗооПалитра» состоится в Москве 5 сентября

Юбилейная, 50-я выставка домашних животных «ЗооПалитра» состоится в Москве 5 сентября 2026 года. Организационный комитет приглашает на мероприятие журналистов, фотографов, телеоператоров и блогеров.

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