Tyson recalls children's chicken bites

Tyson Foods has announced a voluntary recall of about 30,000 pounds of chicken nuggets marketed toward children after some consumers reported finding flecks of metal in their dinosaur-shaped chicken bites.
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