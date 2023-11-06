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Tyson recalls children's chicken bites

Tyson recalls children's chicken bites

Tyson Foods has announced a voluntary recall of about 30,000 pounds of chicken nuggets marketed toward children after some consumers reported finding flecks of metal in their dinosaur-shaped chicken bites.

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