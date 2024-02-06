AMD соединила процессоры Ryzen Embedded и ИИ-чипы Versal AI Edge в платформу для беспилотны...

AMD соединила процессоры Ryzen Embedded и ИИ-чипы Versal AI Edge в платформу для беспилотных авто, медицины и промышленностиКомпания AMD довольно активно развивает направление чипов для встраиваемых систем, поскольку эти решения применяются в промышленности, автомобильной, коммерческой и медицинской сферах, в удалённых цифровых игровых системах и в других областях.
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