AMD соединила процессоры Ryzen Embedded и ИИ-чипы Versal AI Edge в платформу для беспилотны...

AMD соединила процессоры Ryzen Embedded и ИИ-чипы Versal AI Edge в платформу для беспилотных авто, медицины и промышленностиКомпания AMD довольно активно развивает направление чипов для встраиваемых систем, поскольку эти решения применяются в промышленности, автомобильной, коммерческой и медицинской сферах, в удалённых цифровых игровых системах и в других областях.