Киев решил получить деньги для ВСУ с помощью моделей OnlyFans

Украинские силовики проводят массовые обыски у моделей OnlyFans, оставшихся в стране.Бюро экономической безопасности Украины получило информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии