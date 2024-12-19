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Киев решил получить деньги для ВСУ с помощью моделей OnlyFans

Киев решил получить деньги для ВСУ с помощью моделей OnlyFans

Украинские силовики проводят массовые обыски у моделей OnlyFans, оставшихся в стране.Бюро экономической безопасности Украины получило информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans.

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