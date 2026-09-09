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Центральное командование США объявило об уничтожении пяти иранских танкеров

Центральное командование США объявило об уничтожении пяти иранских танкеров

В Оманском заливе американские военные уничтожили пять иранских нефтяных танкеров. Об этом 8 сентября сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

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