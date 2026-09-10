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Губернатор ЯНАО поздравил Волноваху с юбилеем города

Губернатор ЯНАО поздравил Волноваху с юбилеем города

Волноваха 10 сентября отмечает День города — 145 лет с момента основания. Представители местной администрации, жители и команда Ямала собрались, чтобы почтить память павших воинов, освободивших город в 1943 году, сообщил «Ямал-Медиа».

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