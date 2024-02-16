Дмитрий Бикбаев откровенно рассказал о чувствах Влада Соколовского к Юлии Паршуте

Дмитрий Бикбаев о романах на «Фабрике звезд»: Не все наши союзы были основаны на искренних чувствах друг к другу Поклонников программы «Фабрика звезд» привлекали не только певческие способности участников, но и романтические отношения между ними.
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