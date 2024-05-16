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Аресты шойгусят продолжаются

Аресты шойгусят продолжаются

Разбор завалов в Минобороны Пригожин получил ответ на вопрос — «Где снаряды?!» Автор: Сергей Аксёнов  «Вагнер» закатали в бетон, хотя его основатель в критике военного ведомства оказался прав Могила основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина оказалась залитой бетоном, сообщил с Пороховского кладбища в Петербурге корреспондент «Фонтанки».

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Комментарии
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Владимир Фердман
как будто бы только сейчас об этом узнали - знали все - кто и сколько и куда спрятал и главное - кого и за что можно схватить
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34 мин.
Н
Нина
Пусть никто не уйдет от ответа! Стыд! При Сталине б поставили к стенке.
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22 мин.
Алексей Тан
В Китае и сейчас ... в след за евреем Пригожиным... ентих енералов... растреливают.
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17 мин.

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