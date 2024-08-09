FORZA HORIZON 5 PREMIUM +FH4 UE+GAME PASS ОНЛАЙН https://irongames.ru/key/4200385 – ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Игра работает в России;✔️ Оплачиваете один раз и играете когда и сколько хотите;✔️ Можно переустанавливать Windows, обновлять комплектующие ПК, активация не сбрасывается;✔️ Возможность играть ОНЛАЙН на ПК со своим ником/прогрессом со СВОЕГО АККАУНТА;✔️ Возможность обновлять игру в любое время;✔️ Игра активируется самостоятельно по инструкции, в любое время суток и без участия Продавца.