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Царьград

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Анастасия Решетова раскрыла борьбу со здоровьем и призвала всем беречь себя

Анастасия Решетова раскрыла борьбу со здоровьем и призвала всем беречь себя

Анастасия Решетова поделилась в Instagram своими проблемами со здоровьем. Модель сообщила о постоянной борьбе с состоянием усталости, но обещала рассказать историю позже.

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