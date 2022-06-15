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Гаубицы и противокорабельные ракеты: Байден объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на $1 млрд

Гаубицы и противокорабельные ракеты: Байден объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на $1 млрд

Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на $1 млрд. В него войдут два противокорабельных береговых комплекса, 18 гаубиц M777 и машины для их перевозки, снаряды для ракетных систем HIMARS и артиллерии калибра 155 мм.

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