Россиянина с 177 млн рублей в двух чемоданах остановили в аэропорту Дагестана. Провести их пытался 38-летний пассажир, летевший в Бишкек.
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Россиянина с 177 млн рублей в двух чемоданах остановили в аэропорту Дагестана. Провести их пытался 38-летний пассажир, летевший в Бишкек.
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