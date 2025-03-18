Троянский конь: в миллиарде устройств обнаружена лазейка для хакеров

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Исследователи из испанской компании Tarlogic Security выявили в популярном микроконтроллере ESP32, используемом более чем в миллиарде устройств, неофициальные команды, которые могут использоваться для атак.
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