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ИА Регнум

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Путин: сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности

Путин: сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности

Сила россиян заключатся в том, что они всегда преодолевают все трудности и страхи. Об этом 13 июля во время встречи с активистами Народного фронта в национальном центре «Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

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