Как сказать ребенку, что у нее не будет Нового Года

Майя Maja По моему мужу пофиг что там дома творится. Одно дело кушать вкусно, другое дело деньги раздавать, машины в кредит покупать и одеваться не по статусу и зарплате.

Вера Федорова А почему только одной дочери? А ещё два ребёнка где? Или им не нужен Новый год? Чушь какая-то...И дело здесь разве в празднике?