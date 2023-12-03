ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Платон Платонов
    Селянка, а у тебя чего, бабки на лавочках где-то сидят?!Выполнение обязан...
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Как сказать ребенку, что у нее не будет Нового Года

Как сказать ребенку, что у нее не будет Нового Года

Приветствую всех женщин форума. Я замужем, есть трое деток: двоим по 3 года, старшей 5 лет. Скоро у нас появится четвертый ребенок.

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Комментарии
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Майя Maja
По моему мужу пофиг что там дома творится. Одно дело кушать вкусно, другое дело деньги раздавать, машины в кредит покупать и одеваться не по статусу и зарплате.
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12 час.
Вера Федорова
А почему только одной дочери? А ещё два ребёнка где? Или им не нужен Новый год? Чушь какая-то...И дело здесь разве в празднике?
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8 час.
Майя Maja
Муж и жена одна сатана&quot;. Она даже не понимает где больший вред от действий мужа...
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7 час.

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