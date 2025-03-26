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В Москве упрощен порядок размещения летних веранд - Сергей Собянин

В Москве упрощен порядок размещения летних веранд - Сергей Собянин

В столице с 1 апреля начнётся сезон летних веранд. В этом году власти упростили процедуру их размещения: если специального оборудования нет, то проект веранды можно не согласовывать.

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