"Спокойный и обходительный": соседи – о задержанном за расчленение трех женщин

ИЗВЕСТИЯ Мужчина, обвиняемый в убийстве и расчленении трех женщин в Нижегородской области, всегда вел себя спокойно и не привлекал внимания.
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