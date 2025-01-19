Выйдет из тени: стало известно, какой объем российской нефти исчезнет с рынка после санкций США

Спустя неделю после введения последних самых агрессивных на данный момент санкций США в отношении российского экспорта нефти ее азиатские клиенты пытаются найти альтернативные источники поставок или договориться с поставщиком о новых правилах сотрудничества.
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