92-летний жених и самое популярное время для свадеб: как работают ЗАГСы в Крыму

Самому взрослому жениху в Крыму исполнилось 92 года. БРАК – НА ЛЕТО Регистрация брака, рождение, установление отцовства, усыновление, перемена имени… Такие важные в жизни каждого события ведут в один государственный орган – отдел ЗАГС, работники которого отметили вчера свой профессиональный праздник.
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