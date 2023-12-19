92-летний жених и самое популярное время для свадеб: как работают ЗАГСы в Крыму

Самому взрослому жениху в Крыму исполнилось 92 года. БРАК – НА ЛЕТО Регистрация брака, рождение, установление отцовства, усыновление, перемена имени… Такие важные в жизни каждого события ведут в один государственный орган – отдел ЗАГС, работники которого отметили вчера свой профессиональный праздник.