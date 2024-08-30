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pisec

2 подписчика

Реальные обереги прикольных воробьев

Евгений обнаружил в "Перекрестке" вот такой кулинарный шедевр. По идее он должен называться "жопка какого-то зверька, торчащая из сухого пня", но табличка гласит, что это "Mon realle", что в переводе с французского - "Моя реальность".

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