В парке Саратова мужчина и женщина нанесли телесные повреждения 16-летней

По сообщению ГУ МВД РФ по Саратовской области, в полицию обратилась 16-летняя. Оказалось, что в Юбилейном поселке Саратова, в парке «Изумрудный», ей нанесли телесные повреждения незнакомые ей мужчина и женщина.