В парке Саратова мужчина и женщина нанесли телесные повреждения 16-летней

По сообщению ГУ МВД РФ по Саратовской области, в полицию обратилась 16-летняя. Оказалось, что в Юбилейном поселке Саратова, в парке «Изумрудный», ей нанесли телесные повреждения незнакомые ей мужчина и женщина.
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