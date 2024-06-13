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В парке Саратова мужчина и женщина нанесли телесные повреждения 16-летней

В парке Саратова мужчина и женщина нанесли телесные повреждения 16-летней

По сообщению ГУ МВД РФ по Саратовской области, в полицию обратилась 16-летняя. Оказалось, что в Юбилейном поселке Саратова, в парке «Изумрудный», ей нанесли телесные повреждения незнакомые ей мужчина и женщина.

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