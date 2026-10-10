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Специалисты БПС группировки «Восток» сожгли склады ВСУ на Запорожском направлении

Специалисты БПС группировки «Восток» сожгли склады ВСУ на Запорожском направлении

Операторы БПЛА группировки войск «Восток» нанесли удары по замаскированным полевым складам ВСУ в Запорожской области.

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