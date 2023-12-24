В США сочли фундаментальной ошибкой решение союзника по Украине

Nikkei: передача Японией США ракет комплекса Patriot для Украины стало ошибкой Американские эксперты сочли фундаментальной ошибкой решение Японии передать США зенитные ракеты комплекса Patriot в качестве косвенной помощи для Украины.
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