В Ростовской области заметили редкий Пояс Венеры

В ночь на 13 октября в Зерноградском районе Ростовской области небо окрасилось в фиолетовый цвет с розоватой полосой — редкое оптическое явление, известное как Пояс Венеры.
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