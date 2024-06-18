«Өмет» газетасы: Ульяновск өлкәсендә хәләл буяу җитештерәләр

<p>Ульяновск өлкәсенең «Өмет» газетасында «Хәләл буяу җитештерәләр» дигән язма чыкты.</p> <p>«Ульяновск өлкәсендә эшләнгән» («Сделано в Ульяновской области») форумында иң яхшы яңа продуктны сайлап алдылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии