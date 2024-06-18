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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Өмет» газетасы: Ульяновск өлкәсендә хәләл буяу җитештерәләр

«Өмет» газетасы: Ульяновск өлкәсендә хәләл буяу җитештерәләр

<p>Ульяновск өлкәсенең «Өмет» газетасында «Хәләл буяу җитештерәләр» дигән язма чыкты.</p> <p>«Ульяновск өлкәсендә эшләнгән» («Сделано в Ульяновской области») форумында иң яхшы яңа продуктны сайлап алдылар.

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