ФСБ разоблачила коррупционеров и рейдеров в Минэкономразвития РФ. Видео задержания

Группировка состояла из числа высших должностных лиц министерства ФСБ разоблачила организованную преступную группировку из числа высших должностных лиц Минэкономразвития РФ и предпринимателей Ставропольского края, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.