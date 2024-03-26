ФСБ разоблачила коррупционеров и рейдеров в Минэкономразвития РФ. Видео задержания

Группировка состояла из числа высших должностных лиц министерства ФСБ разоблачила организованную преступную группировку из числа высших должностных лиц Минэкономразвития РФ и предпринимателей Ставропольского края, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
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