В Саратове представители полиции и общественники организовали спортивное мероприятие для детей под эгидой всероссийских акций «Зарядка со стражем порядка» и «Физкульт-привет»

Сотрудники УМВД России по г.Саратову, общественные советы при ГУ МВД и при УМВД, а также представители регионального отделения Движения Первых организовали для подростков спортивную тренировку и ряд мастер-классов – по туризму, оказанию первой медицинской помощи и лазертагу.
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