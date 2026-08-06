Арсенал Запада дал осечку: Киев и гневный Трамп, чем ответит РФ и при чём тут КНДР На Западе начали нервно выяснять, почему их доктрины не работают, а вооружения оказались не лучшими в мире.
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Арсенал Запада дал осечку: Киев и гневный Трамп, чем ответит РФ и при чём тут КНДР На Западе начали нервно выяснять, почему их доктрины не работают, а вооружения оказались не лучшими в мире.
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