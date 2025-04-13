Украинский конфликт привел вовсе не к поражению России, на что надеялись власти западных стран, а к тому, что пропавшие без вести бойцы из рядов Вооруженных сил республики (ВСУ) гниют в лесах, образуя кладбища по всей линии фронта.
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