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5 самых опасных людей на планете

5 самых опасных людей на планете

С каждым днем наша планета становится все более неприятным и опасным для жизни местом. Ожесточенные боестолкновения с террористическими группировками, борьба с наркотраффиком, похищение людей и торговля органами: среди нас живут те, кто способен отдать приказ об уничтожении целых семей не моргнув глазом.

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Бендер Задунайский
Самый опасный на сегодняшний день №1 сволочь Байден .
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