5 самых опасных людей на планете

С каждым днем наша планета становится все более неприятным и опасным для жизни местом. Ожесточенные боестолкновения с террористическими группировками, борьба с наркотраффиком, похищение людей и торговля органами: среди нас живут те, кто способен отдать приказ об уничтожении целых семей не моргнув глазом.