Батальон "Сомали" постоянно тренируется для эффективного выполнения боевых задач

Бойцы легендарного отдельного штурмового батальона "Сомали" в составе 9-й бригады постоянно тренируются, оттачивая навыки проведения штурмовых операций, чтобы эффективно выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации.
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