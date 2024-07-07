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Создатели второго сезона аниме “Монолог фармацевта”(Kusuriya no Hitorigoto) опубликов...

Создатели второго сезона аниме “Монолог фармацевта”(Kusuriya no Hitorigoto) опубликов...

Создатели второго сезона аниме “Монолог фармацевта”(Kusuriya no Hitorigoto) опубликовали трейлер и ключевой артСоздатели аниме-адаптации опубликовали специальное аудио-драматическое видео с визуальным сопровождением, посвященное фестивалю Танабата, а также представили трейлер второго сезонаЧитать дальше → источник.

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